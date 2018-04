Brødre tiltalt for grove voldtekter av 14-åring i Romsdal

Nyheter

Det er NRK Møre og Romsdal som melder at det nå er tatt ut tiltale i saka. Brødrene, som er rumenske statsborgere, ble utlevert fra England i februar og varetekstfengslet.

Voldtektene skal ha skjedd gjentatte ganger i 2015 og 2016. Den yngste av de to brødrene skal i løpet av sommeren og høsten i 2015 gjentatte ganger ha begått overgrep mot jenta, som fylte 14 år sommeren det året. De to tiltalte var da i slutten av tenåra og midten av 20-åra.

De to brødrene skal ha kommet tilbake til Romsdal året etter. Den eldre broren skal da også ha voldtatt jenta, som da var 15 år. Den eldste broren er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne, som var i slutten av tenåra.

Voldtektene ble anmeldt i januar i fjor. Politiets etterforskning av saka førte til at de to ble etterlyst via Interpol og pågrepet i London 1. august i fjor. De to brødrene satt fengslet i England i et halvt år før de ble utlevert til Norge. Begge nekter straffeskyld i saka, men vedgår at de kjenner de to jentene de er tiltalt for å ha voldtatt.

– De kjente ikke jentene særlig godt, men var i det samme området, sier Anniken Killingstad til NRK. En av to advokater i advokatfirmaet Rogstad AS i Oslo som representerer brødrene.

Advokat Roy Peder Kulblik representerer de to jentene.

– De er fornøyde med at tiltalen er tatt ut, og at politi og påtalemakt har stadfesta det de har forklart seg om, sier han til NRK.

Saka vil trolig gå for Romsdal tringrett i juni.