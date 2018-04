Nyheter

– Barn har også rett på et privatliv. Å avlytte barns private samtaler uten samtykke er en grov krenkelse av deres personvern, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NTB.

– Derfor er jeg glad for at Venstre ønsker et forbud mot produkter som kan overvåke barn uten at de vet om det, legger han til.

I det konkrete forslaget som Venstre-landsmøtet senere søndag vedtar, heter det at partiet vil «forby produkter rettet mot barn som kan brukes til avlytting av private samtaler uten samtykke»