Politiet med lamajakt på rim

Nyheter

Politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal med humoristisk og poetisk oppsummering av lamajakten på Skodje:

Da har vi delvis løst et potensiell drama,

observasjon og trafikale utfordringer med 2 stk lama.

Patrulje løste oppdraget med list og lempe,

selv om en "spyttklyse" kanskje var å vente.

1 stk Lama pågrepet og geleidet til eiers farm,

et godt stykke arbeid av lovens lange arm.

Fortsatt 1 stk Lama ute i det fri,

observasjoner kan meldes til eier eller nærmeste politi.

Det var ved 0930-tida søndag at politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal meldte at de leter etter en av to lamaer på rømmen ved Reiakvam på Skodje.

Lamaene ble meldt i veibanen ved E39. Politiet opplyser at de har fått kontroll på den ene, og fått denne sperret inne på gården den er savnet fra.

- Får ikke kontakt med eier av lamaene. Politiet søker etter den andre lamaen, meldte politiet på Twitter.