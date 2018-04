Grande: - Det er nå jobben begynner

Nyheter

Partileder Trine Skei Grandes fremste mål før landsmøtet var å sørge for full samling rundt det blågrønne prosjektet, noe hun brukte store deler av sin åpningstale til å snakke om.

– Folk har virkelig omfavnet prosjektet. Grunnen til det er Jeløy-erklæringen, sier hun til NTB.

Grande erkjenner samtidig at utgangspunktet er vrient for Venstre.

– Man har ikke gjort ferdig jobben når man går inn. Det er da det begynner. Vi er i en vanskelig posisjon når vi skal markedsføre oss som det minste partiet i en mindretallsregjering. Det er soleklart. Men vi har i hvert fall en veldig godt samlet organisasjon nå, sier hun.

Vil ha med KrF

Både Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Knut Arild Hareide hilste Venstre-landsmøtet. Lørdag varslet Hareide reformer mot barnefattigdom og for bedre integrering. Det er musikk i Grandes ører.

– Jeg håper dette var signaler om at det vi i Jeløy-erklæringen definerer som de store utfordringene, også er noe KrF kan slutte seg til, sier hun.

Samtidig advarte Hareide mot et sorteringssamfunn, hvor barn blir en handelsvare som kan bestilles. Sist helg vedtok Høyre å gå inn for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, noe Venstre for lengst har gjort. Venstre er også for altruistisk surrogati og åpnet i helgen dessuten for eggdonasjon også for enslige. Alt dette vekker uro i KrF.

En fullstendig samling på ikke-sosialistisk side vil uansett ikke bli aktuelt før KrF blir enig med seg selv om hva partiet vil. Hareide varsler at det vil skje først i september.

Ikke narko over disk

På rusområdet ble det heftig debatt hos Venstre, som til slutt endte med å skrinlegge de mest vidtrekkende forslagene. De handlet om å tillate en klassifisering av rusmidler etter skadepotensial og regulere av tilgangen på dem deretter. Forslaget ble strøket med 106 mot 98 stemmer.

Rett etter ble også forslaget om å «vurdere egne utsalgssteder for rusmidler med lavt skadepotensial» nedstemt med 110 mot 96 stemmer.

Venstre-profilene som pekte på at dette i praksis ville betydd legalisering, fikk gjennomslag.

– Jeg mener vi nå må ha fokus på at vi får gjennomført den rusreformen som ble vedtatt på Jeløya. Så får vi ta neste skritt senere, sier Grande.

Hun understreker at Venstre har fått et viktig gjennomslag i ruspolitikken ved at avhengige nå skal behandles og ikke straffes.

Raja: – Bør forklare seg

Samtidig stjal saken om Grandes intime omgang med en da 17 år gammel gutt på en fest i Trøndelag for ti år siden mye av oppmerksomheten gjennom landsmøtet. Grande valgte å forholde seg taus om saken.

Hun endret heller ikke mening etter at Venstre-topp Abid Raja via NRK ba henne forklare seg om hva som egentlig skjedde, for å bli ferdig med saken. Raja møtte kraftig motbør.

– Det er helt på trynet å forlange offentlig forklaring av Trine Skei Grande. Dette er et privat anliggende mellom henne og mannen, sa Venstres gruppeleder i bystyret i Trondheim, Erling Moe, til Aftenposten.

Heller ikke statsminister Erna Solberg (H) ønsket å kommentere saken da hun gjestet Venstre-landsmøtet.