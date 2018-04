USA, Frankrike og Storbritannia med felles angrep i Syria

Nyheter

Angrepene startet klokka 3 natt til lørdag norsk tid, da klokka var 4 i Syria. En drøy time senere kunne USAs forsvarsminister Jim Mattis fortelle at aksjonen var over.

– Vi har sendt en tydelig melding til Syrias president Bashar al-Assad, sa Mattis.

Angrepene har ifølge USA vært rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs som skal ha blitt brukt til lagring av kjemiske våpen.

De tre landene har brukt både marine- og luftforsvarsressurser i angrepene. Ifølge Mattis har man brukt dobbelt så mye krigsmateriell som i det amerikanske angrepet i Syria i fjor, da 59 Tomahawk-missiler ble avfyrt.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at de har benyttet fire Tornado-kampfly som har avfyrt missiler mot et våpenlager i Homs.

– Foreløpige indikasjoner tyder på at det har vært et vellykket angrep, skriver departementet.

Syriske myndigheter opplyser på sin side at de har skutt ned flere missiler. En syrisk militærkilde opplyser til DPA at seks soldater ble skadd i angrepet, men det er foreløpig ikke meldt om drepte.

– Kraftig motstand

Nyheten om aksjonen ble først kunngjort av USAs president Donald Trump i en tale til det amerikanske folket. Talen ble holdt samtidig som angrepene startet.

– En kombinert operasjon med det franske og det britiske militæret er nå i gang, sa Trump.

Allerede mens presidenten snakket ble det meldt om kraftige eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus.

– Hensikten med våre handlinger i kveld er å etablere en kraftig avskrekking mot produksjonen, spredningen og bruken av kjemiske våpen, sa presidenten.

– Forberedt på å fortsette

Forsvarsminister Mattis opplyser at det inntil videre ikke er planlagt flere angrep, men Trump utelukker ikke muligheten.

– Vi er forberedt på å fortsette denne responsen fram til det syriske regimet slutter å bruke kjemiske våpen, sa han.

Den amerikanske presidenten hadde også en tydelig beskjed til Syrias allierte, Iran og Russland:

– Hvilket land ønsker å assosieres med en massemorder som dreper uskyldige menn, kvinner og barn, spurte han.

– Ikke alternativ

Kort tid etter Trumps tale, bekreftet Storbritannia at de var med i aksjonen. Statsminister Theresa May slo fast at «det ikke finnes noe alternativ til bruk av makt i Syria».

– I dag har jeg godkjent at britiske væpnede styrker kan gjøre koordinerte og målrettede angrep for å svekke det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen og for å stanse bruken av dem, sa hun i en uttalelse.

Også Frankrike har bekreftet at de deltok i angrepene.

– Vi kan ikke tolerere en normalisering av bruk av kjemiske våpen, sier landets president Emmanuel Macron.

Varsler konsekvenser

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, gjør det klart at angrepet vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier han.

Russland mener at angrepet kom på et tidspunkt hvor Syria hadde en «sjanse for en fredelig framtid».

– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig framtid, skriver talskvinne Maria Zakharova i Russisk UD på Facebook.