Ferja øvde på nødstopp - fikk blackout

Ferja Romsdalsfjord, som trafikkerer sambandet Molde- Vestnes, hadde etter ruteslutt lørdag kveld øvelse på fjorden utenfor Molde.

- Det skulle øves på nødstopp. Da fikk ferja blackout, og måtte ha bistand, opplyser regionleder i Fjord1, Erlend Toftesund, til Rbnett.

Dermed opplevde passasjerer ombord på ferja Fannefjord, i rute fra Vestnes til Molde på 2110-avgangen, at ferja like før ankomst Molde måtte ut igjen for å hjelpe Romsdalsfjord.

- Mannskapet fikk tau om bord, og slepte Romsdalsfjord utover igjen, forteller en passasjer til Rbnett.