NHO holder fast på Møreaksen

Nyheter

Frank Sve og Frp Møre og Romsdal ønsker at Romsdalsaksen blir utredet som fjordkryssingsalternativ over Romsdalsfjorden. Saka ble diskutert under fylkesutvalgsmøtet i Molde onsdag.

Regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg, sier til NRK Møre og Romsdal, at de ikke har sans for forslaget til Sve.

– Det som er viktig for oss, er at Møreaksen går som planlagt, og at man ikke forstyrrer utviklingen der. Regjeringen har flere ganger fastslått at Møreaksen er det valgte alternativet, sier Ytreberg til NRK.

NHO står fast ved Møreaksen som trasé for E39 over Romsdalsfjorden, understreker Ytreberg.

– Det som er viktig for oss, det er å få ned reisetida mellom Ålesund og Molde, slik at vi kommer innenfor akseptabel pendletid, og det vil man absolutt ikke gjøre hvis man velger Romsdalsaksen, sier regiondirektøren i NHO.

Frp vil ha statlig utredning av Romsdalsaksen, men fylkesordfører Jon Aasen (Ap) nektet å ta saka opp i fylkesutvalget – Ikke lov til å ta det opp til votering Fylkesutvalget tok ikke forslaget om å få utredet Romsdalsaksen opp til behandling på gårsdagens møte. Forslaget strider nemlig imot fylkestingets vedtak om at det er Møreaksen som skal realiseres.