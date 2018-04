Forsker mener lekeslåssing kan være bra for barna

Nyheter

Studien tar for seg risikolek blant barn mellom ett og tre år som går i barnehagen. Her kommer det fram at slik lek, som for de aller minste kan være så enkelt som å reise seg opp, men for de litt eldre kan omfatte høyde, fart, boltring, lekeslåssing eller å gjemme seg for voksne, kan være bra for barnets utvikling.

– De opplever spenning, glede, nøling og det er en sosial bit ved at de gjør dette sammen med andre barn. Barna lærer av erfaring og tilpasser utfordringene selv, de lærer seg om egne grenser og begrensninger. Dersom de ikke lærer dette som barn, kan de ende opp med å ta for store sjanser når de blir eldre, sier Rasmus Kleppe, stipendiat ved Oslo Met, i en pressemelding.

Han er opptatt av at risikolek for barna er gøy, frivillig, indre motivert og at barna selv opplever det som en lek. Han mener barnehagene bør ha miljø med utfordringer for de yngste barna både ute og inne.

– Om vinteren har de yngste barna så mye klær på ute at det er vanskelig å bevege seg, men når de kan base inne i bare strømpebuksa i et puterom, har de full kroppslig frihet. Å ha for eksempel en sklie inne gir også erfaring med fart hele året, sier Kleppe.