Dyredrama på Bolsøya – brannvesenet på utrykning

Molde brannvesen meldte torsdag morgen klokka 07.06 at de rykket ut etter en melding om en kalv som hadde falt ned i en møkkakjeller på Bolsøya.

Et kvarter seinere kunne de melde at kalven var berget, men at en okse var i ferd med å falle nedi.

– Bakbeina henger ned, men vi har nå fått sikret den mot å falle nedi. Vi har imidlertid ikke fått den opp ennå. Oksen er på 500-600 kilo, fortalte innsatsleder brann, Trygve Lennavik, til Rbnett klokka 08.10.

En drøy halvtime seinere kunne brannvesenet melde at oksen var berget.

Oksen Anton på 600kg som falt i møkkakjeller er nå tatt opp satt i bås. — Molde brannvesen (@MoldeBR) April 12, 2018

Det ble blant annet brukt ei talje for å få den opp. Totalt ti mann var i sving i fjøsen, og det ble tatt hull i taket og en del av innredningen ble fjernet for å få plass til bergingsoperasjonen.