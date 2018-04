Staten betaler 11,2 millioner kroner til rederiet i Remøy-saken

Nyheter

Rederiet melder selv om forliket onsdag.

– Etter en helhetsvurdering er vi kommet til at dette er en avtale vi kan klare å leve med, selv om vi på langt nær har fått kompensert tapene våre i forbindelse med denne saken, sier styreleder Olav Remøy i Remøy Havfiske.

Remøy Havfiske får dekket utgiftene til bøtene for rederi og skipper, men bare deler av saksomkostningene i forbindelse med arresten i Russland.

Tatt i arrest

Reketråleren Remøy ble tatt i arrest av russisk kystvakt 10. mai i fjor, som følge av at Fiskeridirektoratet hadde gjort en feil ved utfyllingen av et lisensskjema til russiske myndigheter. Fartøyet fisket på en norsk kvote i russisk sone og rapporterte daglig fangstene til norske og russiske myndigheter, slik reglene krever.

Etter tre uker i arrest fikk Remøy forlate Murmansk, etter at norske myndigheter stilte garanti for at en eventuell straffeforfølging ville bli gjort opp. Ni av mannskapet på 17 fikk reise hjem fredag 26. mai.

Saken gikk helt til topps politisk i Norge.

– Det er funnet løsninger innenfor russisk regelverk som ikke innebærer krav om å stille kausjon i denne saken. Jeg er glad for at båten med kaptein og mannskap kan forlate Russland og dra tilbake til Norge. Denne saken er blitt høyt prioritert fra norsk side, sa daværende utenriksminister Børge Brende (H) i månedsskiftet mai/juni i fjor.

Store utgifter

Saken har vært oppe i russisk rett fem ganger, og endte i desember i fjor med at Remøy Havfiske fikk en bot på 5,4 millioner kroner, mens skipperen ble ilagt en bot på 2,7 millioner kroner.

I tillegg til bøtene har rederiet hatt store utgifter til sakskostnader og advokatutgifter. Tre uker i arrest førte også til betydelige tapte fangstinntekter.

– Vi er glade for at vi endelig kan legge denne saken bak oss. Det samlede tapet for rederi og mannskap er stort, men dette var så langt det var mulig å komme, sier Olav Remøy.