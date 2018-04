Kranbil kjørte inn i gangbrua ved Glamox – brua stengt

Nyheter

Onsdag formiddag kjørte en kranbil inn i gangbrua ved Glamox i Molde. Det skal ha oppstått skader i rekkeverket på brua, men det er ikke meldt om personskader i forbindelse med uhellet. Trafikken går greit som følge av hendelsen, opplyser operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Jan Helge Kjøl.

– VI har fått kontakt med føreren av lastebilen. Det er ingen fare for at gangbrua skal kollapse, men den er sperret av for gående. Det er også sølt hydraulikkolje på stedet som følge av at krana ble reve ut av stilling da den traff brua, sier Kjøl.

– Medfører skaden på gangbrua risiko for bilførerene som kjører under?

– Det er for tidlig å si. Vi jobber fremdeles på stedet. Det er også vanskelig for oss å si noe om skaden på gangbrua, det må fagfolk avgjøre, sier Kjøl.

Møre og Romsdal 110-sentralen melder via Twitter at de er på stedet for å rydde opp i oljesøl etter uhellet, og melder om store skader både på bro og kranbil.

Saken oppdateres.