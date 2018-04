Dahl om Sve-utspill: Dårlig utøvelse av politikk. Sve om Dahl-kritikk: Skremselspropaganda

Nyheter

– Nå har man utredet i bortimot 20 år. Hvis vi sår tvil om trasévalg for Møreaksen gjort i 2014, vil det bli brukt mot oss.

Det sier ordfører Torgeir Dahl til Rbnett om at fylkespolitiker Frank Sve i Frp foreslår å utrede Romsdalsaksen på onsdagens møte i fylkesutvalget.

Frp vil ha utredet Romsdalsaksen Vil fremme forslag om utreding i dagens fylkesutvalgsmøte.

Dahl er - ikke overraskende - svært negativ til forslaget:

- Nå har man utredet i bortimot 20 år. Fylkeskommunen er største eier i Møreaksen, hvis vi nå går ut og sår tvil om hvorvidt trasevalget som ble gjort i 2014 er riktig, så vil det bli lagt merke til. Det vil bli brukt mot oss, sier han.

Og:

- Jeg er veldig kritisk til dette. En slik utredning vil bety forsinkelser, Møreaksen vil bli satt på vent og andre prosjekt vil bli oppfattet som mer gryteklare. Nå er det slik at vårt prosjekt står først i linja, det er en posisjon vi ikke må spille fra oss. Det er oppsiktsvekkende at FrP vil sette hele prosjektet i spill, sier han.

- Kan dette være ødeleggende for Møreaksen?

- Absolutt.

- Hva synes du om seriøsiteten?

- Jeg synes ikke dette er god politikkutøvelse, sier Dahl, som torsdag var på møte i fylkesutvalget.

Sve: Tar kritikken med «knusende ro»

Slik svarer Frank Sve på Dahls kritikk:

- At Torgeir Dahl kritiserer meg for «dårlig politisk arbeid» tar jeg med rimelig knusende ro.

Jeg velger å ta demokratiet på alvor, og dette er for meg «godt politisk arbeid» i slike saker, sier Sve til Romsdals Budstikke.

Han legger til at:

- Dersom vi politikere ikke klarer å lytte til innbyggjerne, næringsliv og transportnæringa, har vi nok utspilt vår rolle som politikere.

- Skremselspropaganda

Sve uttrykker at det ellers bare er «skremselspropaganda» å påstå at en slik tilleggsutredning skal være ødeleggende for prioriteringa av fjordkryssingsprosjektet for kryssing av Romsdalsfjordens posisjon i NTP.

- Prioriteringa skal stå fast, og en utredning av Romsdalsaksen rokker ikke ved dette, sier Sve.