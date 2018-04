95.000 kan unngå kreft om alle slutter å røyke

Nyheter

Om alle nordmenn stumper røyken, kan 95.000 personer unngå røykerelatert kreft de neste 30 årene, ifølge en ny nordisk studie.

En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene om flere kutter røyken, skriver Aftenposten. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer.

11 prosent av den norske befolkningen røyker daglig. Til tross for at langt færre røyker nå enn for 20 år siden, øker antallet tilfeller av lungekreft for kvinner. Samtidig er det en liten nedgang for menn.

I 2016 fikk totalt 3.080 personer lungekreft i Norge, det er det høyeste tallet som er registrert. Denne krefttypen står for 60 prosent av de røykerelaterte krefttilfellene i landet.

Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret sier noe av forklaringen er at mange godt voksne røykere har beholdt sine røykevaner.

– Dersom vi vil snu trendene med røykerelatert kreft raskest mulig, må vi få enda flere 50- og 60-åringer til å slutte å røyke. Ikke minst kvinner, påpeker Ursin.

– Å slutte å røyke gir en god gevinst selv om man er over 50 år når man slutter. Og kanskje særlig for kvinner.