Vard inngår ny kontrakt verdt 400 millioner kroner

Tirsdag kunngjorde Vard at de har inngått et samarbeid med Havfisk om design og bygging av en ny hekketråler. Kontrakten er verdt i underkant av 400 millioner kroner.

Vard og Havfisk har tidligere samarbeidet om flere trålere det siste året.

– Vard og Havfisk har utviklet et verdifullt og innovasjonsfokusert samarbeid som har resultert i fire høyteknologiske trålere. Vi har nå inngått kontrakt på enda et nytt fartøy, som nok en gang vil ta oss et steg videre med ny teknologi og nye løsninger om bord. Vi ser fram til å fortsette vårt gode samarbeid, og utvikle det nye fartøyet til Havfisk sin flåte, sier konsernsjef i Vard, Roy Reite.

Hekketrålerens skrog vil bli bygget ved Vard Braila i Romania, og Vard Søviknes i Haram vil være ansvarlig for utrustning og ferdigstilling. Leveringen er planlagt i første kvartal i 2020.

Fartøyet vil bli den første hekktråleren med integrert energilagringssytem med mulighet for både batteridrift, diesel mekanisk og elektrisk fremdrift. Sammen med Vards SeaQ power management system skal dette sikre lave utslipp og redusere støy.

Den nye hekktråleren skal ha en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter. Den får en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for frysing og kjøling av fisk.