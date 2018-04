Sommeren kommer – med 17 grader over helga!

Nyheter

Molde: Den uvanlig kalde og stabile vinteren slår nå brått over i vår noen dager, med mildt vær fram til yr.no melder 15 grader gjennom hele helga.

Men så – fra mandag og noen dager framover – melder yr om 17 grader i Molde, som på våre kanter unektelig likner mer på sommertemperatur enn på vår.

16 grader på Skaret!

Varmen borger for øvrig for ordentlige påskeforhold med mulighet for lettkledd utøvelse av skisporten i dagene som kommer – med hele 16 grader på Skaret mandag, tirsdag og onsdag neste uke.

Ikke overalt

I Romsdal for øvrig blir det ikke fullt så varmt som dette, skal man tro yr. På Ona meldes det om 7 grader neste uke, i Eikesdalen 12–13 grader, og omtrent det samme i Isfjorden.

Varslene preges også av knallgule soler uforstyrret av skyer i deler av regionen vår denne uka.

Trampoline-vær

Og mange gledet seg over de varmende solstrålende tirsdag ettermiddag.

– Barna er akkurat ferdig på skolen, så vi tok en liten tur til byen for å nyte litt det fine været og spise litt lunsj her på Storkaia, forteller Izchel Cancino Rueda. Hun og barna Antonio og Maya Lucia Cancino Aarøe ventet på at ferja som faren jobber på skulle kjøre forbi.

– Hva synes dere om at det skal bli hele 17 grader på mandag?

– Nå skal det endelig bli skikkelig sommer. Vi skal sette opp trampolinen hjemme. Antoni o gleder seg til at trampolinen blir satt opp, sier Izchel Cansino Rueda.

MARIT HEIENE