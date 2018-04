Nedgangen fortsatte for Årø

Nyheter

Innlandstrafikken endte på 30.933 (- 13,7 %) og utland endte på 3. 624 (-2 %).

Nedgangen var i tråd med utviklingen det siste året, etter at nedtrappingen av Nyhamna Expansion prosjektet begynte.

En tidlig påske gir ekstra nedgang i innenlandstrafikken. Årsaken er at det i påsken tilbys langt færre seter enn i normalprogrammet, opplyser lufthavnsjef ved Molde lufthavn Årø, John Offenberg i en pressemelding.

Offenberg viser til at et er flere tegn til at industrien nå er ferdig med den tyngste perioden, og det meldes om økt aktivitet og bedre forventet lønnsomhet fremover.

De største turoperatørene melder om godt salg av årets sommerferie, og de mest populære plassene begynner å bli utsolgt. Fra Årø kan man i sommer fly direkte til Split, Kreta, Rhodos og Mallorca.