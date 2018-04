Arbeidsmiljøpris til Kleive og Skåla omsorgssenter

Nyheter

KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal deler årlig ut en arbeidsmiljøpris. Årets pris ble delt ut på

Arbeidsmiljøkonferansen i Molde tirsdag.

Oppmuntring

Arbeidsmiljøprisen skal være en oppmuntring til en kommune, fylkeskommunen, offentlig eid institusjon, samlet eller representert ved enkeltavdelinger, eller en person som har utmerket seg med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Kandidatene til prisen skal ha gjennomført ett eller fleire tiltak som; fører til et godt og inkluderande arbeidsmiljø med fokus på arbeidsnærver. Har fokus på opplæring og personalutvikling med positiv effekt på arbeidsmiljøet. At arbeidsplassen har gjennomført et planmessig og systematisk HMS-arbeid, som fører til et tryggere og bedre arbeidsmiljø. Har hatt god samhandling mellom arbeidsgiver og ansatte gjennom medvirkning og inkludering, eller har stor overføringsverdi til andre i arbeidslivet.

I år gikk prisen til Kleive- og Skåla omsorgssenter. Enhetsleder Tanja Thalen hadde med seg arbeidsmiljøutvalget fra Kleive omsorgssenter og arbeidsmiljøutvalget fra Skåla omsorgssenter til å ta i mot prisen.

- Jeg mener hovedårsaken til at vi har blitt «sett utenfra» og foreslått til denne prisen er takket være alle våre flotte medarbeidere som er glad og stolt av arbeidsplassen sin, og som fremsnakker den utad. Samt tar godt vare på alle som er innom oss, både brukere, pårørende, elever, studenter og andre eksterne samarbeidspartnere. Vi har fokus på at alle er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og at vi skal ha det bra sammen på jobb, opplyser enhetsleder Tanja Thalen til RBnett tirsdag kveld.

Kleive- og Skåla omsorgssenter har totalt 80 årsverk, fordelt på ca. 135 personer. I tillegg kommer tilkallingsvikarer. I begge distrikt er det sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter og vaskeri. På Kleive er det også et institusjonskjøkken som leverer mat til både Kleive og Skåla omsorgssenter.