Kan bli forbudt på 17.mai

Nyheter

Gassballonger er flygende søppel og glorete forurensning, synes Miljøpartiet De Grønne. Nå fremmer partiet forslag om nasjonalt forbud på 17. mai.

Det er behovet for å bekjempe utbredelsen av plastsøppel i naturen og å begrense forbruket av helium som er grunnen til at Miljøpartiet De Grønne nå går inn for et nasjonalt forbud på nasjonaldagen. Det er først og fremst på 17. mai det selges gassballonger til festglade unger.

– MDG vil ikke gjøre nasjonaldagen kjedeligere for ungene, men det er mye annet gøy å finne på på 17. mai. Ingen synes det er gøy å finne blinkende ballonger høyt oppi trærne langt inni skogen langt uti august, sier Rasmus Hansson i MDG.

Han tror de færreste av oss vil ha «flygende søppel på 17. mai». Partiet velger å fremme forslag i Stortinget om nasjonalt forbud fordi kommunene selv ikke har hjemmel til å gjennomføre et fullt forbud.

– Heliumballonger er gøy et lite øyeblikk, og glorete forurensning veldig lenge, sier Hansson.

Den siste uka har det kommet meldinger om at Bergen og Oslo enten forbyr eller vurderer forbud mot gassballonger på 17. mai. Trondheim ønsker et nasjonalt forbud, mens Kristiansand allerede har forbudt heliumballonger på nasjonaldagen. Nasjonalt forbud vil også innebære forbud av salg på privat grunn.

– Heliumballonger er en soleklar kilde til forurensning, men forverrer også problemet med verdens helium-mangel. I dag brukes helium for eksempel i MR-maskiner på sykehus, sier Hansson.