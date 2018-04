Mann alvorlig skadd: Kjøpte ny båt i Molde - på veg til Sørlandet i helga gikk den på grunn

Nyheter

Det er avisa Firda som skriver om hendelsen som fant sted natt til lørdag. 01.46 fikk politiet melding om at en 39 fots fritidsbåt kjørte på et skjær ved Atløy, utenfor Florø.

Om bord skal det ha vært fire menn fra Kristiansand, som var på veg hjemover med cabincruiseren.

– Båten kjørte på grunn og begynte å ta inn vann. De ombord fikk start på mototren igjen og kjørte båten til en holme hvor de gikk i land. så sank båten, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til firda.no

0146 Atløy/Måsnesholmen - Båt kjørt på skjær, 4 personer ombord, 1 skadet, hentet med redningshelikopter. Flydd til Florø. 1 person kjøres med ambulanse til Førde sykehus. Redningsskøyten på veg mot staden for å berge båten. — Vest politidistrikt (@politivest) April 7, 2018

Båten sank

Årsaken til ulykka med den nyinnkjøpte båten er ikke kjent enda, men det skal ikke være mistanke om rus. Politiet vil opprette dialog med Sjøfartsdirektoratet før det eventuelt blir opprettet en sak fra politiets side.

En redningsskøyte ble sendt for å forsøke å berge båten, men meldte tilbake klokka 04.00 at båten var sunket.

0418 Atløy - meldes at båten har sunket på stedet. Alle personer som var ombord er berget. — Vest politidistrikt (@politivest) April 7, 2018

En mann skadd

To av mennene var i 50-åra, mens to var i 20- og 30-åra. En av de to eldre mennene, ble skadet i forbindelse med grunnstøtinga.

Personene ble hentet på holmen hvor de kom seg i land, av et Sea-King-helikopter som fløy dem til Florø. Den skadde mannen ble kjørt til Førde sentralsjukehus mens de tre andre overnattet på hotell.

I følge Helse Førde er tilstanden til den skadde mannen alvorlig.

Han skal ha skadet seg da han gikk i land fra båten, opplyser kommunikasjonssjef Terje Ulvedal i Helse Førde til Firda.

Vet du noe om denne båten eller saken? Send mail på tips@rbnett.no