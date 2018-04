Nyheter

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Møre og Romsdal krever at Romsdalsaksen utgreies skikkelig for videre å bli sammenlinga med alternativene, går det fram av ei pressemelding signert styret i forbundet.

– For transportbransjen er det viktig med sikker og miljømessig forsvarlig fremføring av last, samt en sikker og trygg arbeidsplass for de ansatte. NLF mener at nye veiprosjekter må bygges på en fremtidsrettet måte, med stigninger, kurver, møtefrie veier og dimensjoneringer som gir effektiv, trafikksikker og miljøvennlig framføring, skriver NFL MR i pressemeldinga.

Lastebileierforbundet er svært kritisk til utsagn om at "toget er gått", og er sterkt imot forhåndsinnkreving av penger for bygging av Møreaksen. At ingen ønsker å bekrefte hva det vil koste å benytte Møreaksen forundrer også foreninga, som er skeptisk til hvilke kostnader det vil innebære for et vogntog mellom Molde og Ålesund. 2000-2500,- for et vogntog har blitt nevnt, dette vil bli viderefakturert til næringslivet og gjøre varene dyrere til forbruker, mener NLF.

– Vi krever at Romsdalsaksen utredes grundig og sammenlignes med øvrige alternativ. Derfor må vi, øvrige næringsliv og politikerne i fylket stå samlet slik at det rette trasevalget blir tatt. Dersom man også i tillegg tar i betraktning at godstrafikken på veg skal øke med ca 90% frem til 2050, er det viktig at det bygges for fremtiden, skriver lastebileierforbundet.

NLF er den største nærings- og arbeidsgiverforeninga for norsk landtransport av gods. Nasjonalt representerer den i dag 3.200 transportbedrifter og over 20.000 yrkesbiler, med i alt over 23.000 ansatte, framgår det av meldinga.