Skuffet over kjøkkenhygiene i barnehager

Seksjonssjef Hans Kristian Gaarden sier Mattilsynet har sjekket hygienen i barnehager på Nordmøre og Romsdal.

– Barn er en sårbar gruppe, og barnehager har i utgangspunktet et høgt smittepress. Da er det ekstra viktig at barnehagene gjør det de kan for å bedre hygienen der det er mulig, sier Gaarden.

I denne tilsynsrunden er det kjøkkenet som er sjekket med enkle kontrollpunkt:

– At barnehagen har egen håndvask på kjøkkenet

– At de har kontroll på temperaturen i kjøleskapet

– At det bruker egnet arbeidstøy når det tilberedes mat

– Vi har lagt lista for å reagere høyt, og latt bagateller være bagateller. Kravene har vært å ha håndvask med ikke håndbetjent hendel og med såpe og papir tilgjengelig. For arbeidstøy har vi satt som krav at man minst benytter forkle. Det skal også være kontroll med temperaturen i kjøleskap slik at denne ikke blir for høy, forklarer Gaarden.

Han mener dette er enkle tiltak som barnehagene bør ha kontroll på for å redusere sjansen for smitte.

Mange avvik

I hele 64 prosent av alle barnehagene var det et eller flere avvik på de tre punktene som var kontrollert.

– Vi synes dette er overraskende høyt på et tilsyn hvor vi har valgt å ikke gå i dybden. Avvikene var ganske likt fordelt på de ulike punktene, sier Gaarden.

Mange av barnehagene har rutinene, men de blir ikke fulgt i hverdagen.

– Det er lett å tenke at det ikke er så nøye, og så sklir det ut. Forkle kan henge på knagger på kjøkkenet uten at de benyttes. Mange barnehageansatte går derfor rett fra stell av barna med bleieskift til matlaging i de samme klærne. Vi vet alle hvor lett magevirus smitter, likevel slurves det med enkle tiltak for å redusere at smitte spres videre blant barna, dette er skuffende, sier Gaarden.

Han håper resultatene av tilsynsrunden er en vekker, slik at det blir forbedring til senere tilsyn som Mattilsynet vil fortsette med utover året.

Enkelt å gjøre tiltak

– Det er viktig å få frem at mange barnehager har gode rutiner som de følger for å sikre trygg mat til barna. Vi har heller ikke avdekket alvorlige mangler, som har krevd strakstiltak, poengterer Gaarden fore å berolige foreldre.

– Det er med andre ord ikke grunnlag for å være bekymret over forholdene vi har avdekt, men mange barnehager har forbedringspotensial som kan gi barna et tryggere opphold i barnehagen. Matsikkerhet og smittehygiene skal være en viktig del av et godt og trygt barnehagetilbud, sier Gaarden.