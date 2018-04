Nyheter

Molde brannvesen meldte lørdag kl. 13 at de rykket ut for å bistå en person som satt fast i en heis på Kvam. Kort etter meldte de at personen var ute av heisen.

– Det var ingen dramatisk situasjon. Ei dame ringte og sa at heisen hadde stoppet, og vi kjørte ut og åpnet døra for henne, forteller Vegard Romuld, alarmsentraloperatør i Molde brannvesen.

– Det er mulig det var strømmen som hadde gått, sier han.

Heisen sto ikke fast mellom etasjer, så situasjonen ble raskt løst.