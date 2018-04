– Tiden inne for å si ja til eggdonasjon

Nyheter

(Sunnmørsposten): Dermed var det et langt større ja til eggdonasjon blant landsmøteutsendingene enn hva som var resultatet av avstemningen under partiets fylkesårsmøte.

– For meg er dette et likestillingsspørsmålet. Når vi sier ja til sæddonasjon er det for meg helt logisk at vi også må si ja til eggdonasjon, sier Heidi Nakken. For henne var ikke diskusjonen om eggdonasjon en vanskelig sak.

– Jeg har vært for dette helt siden debatten i partiet startet, sier hun.

Slik har det ikke vært for Charles Tøsse. Han har vært blant tvilerne, og var veldig fornøyd da fjorårets landsmøte gikk inn for å utsette saken. I mellomtiden har han gått fra tvil til ja til eggdonasjon.

– Jeg var i fjor veldig i tvil. Vi har hatt en god prosess om dette i partiet og det er bakgrunnen for at jeg falt ned på et ja, sier Tøsse.

Nei til surrogati

Det var også et klart flertall på landsmøtet som gikk inn for å tilby enslige assistert befruktning. Derimot var det ikke uventet kun et lite mindretall som ville åpne for såkalt altruistisk, altså ikke-kommersiell, surrogati.

– Surrogati er en langt mer komplisert sak som har langt større implikasjoner for dem det gjelder. Derfor var det helt klart for meg at jeg ikke kunne stemme for det, sier Tøsse.

Også Nakken er tydelig på at det her går en klar grense for henne.

– Min frihet stopper der andre sin frihet begynner. Å bruke kroppen til et annet menneske for at en skal få oppfylt sitt eget ønske om barn er helt uaktuelt for meg å støtte, sier hun.

Flertallet for eggdonasjon skjedde mot Høyre-ledelsen stemmer. Partileder Erna Solberg, så vel som de to nestlederne helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, stemte imot.

Erna tapte

Solberg tror ikke dette vil skade Høyres forhold til KrF.

– KrF bør se på summen av alt som er vedtatt som positivt. Vi setter fortsatt en tydelig linje mot sorteringssamfunnet, sier Solberg

Solberg ser ikke på det å åpne for assistert befruktning for enslige som noen veldig omfattende endring, all den tid adopsjon for enslige er tillatt.

– Når det gjelder surrogati, håper jeg debatten i vårt parti er bilagt for en god stund nå. Det er gode argumenter mot surrogati, sier Høyre-lederen.

