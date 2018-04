Trafikkulykke ved Tusten torsdag kveld – bil havnet i elva

Nyheter

I 22.18-tida torsdag kveld meldte politiet om ei trafikkulykke ved Tusten skisenter i Molde. En bil skal ha havnet utfor vegen og i elva. Det skal ha vært en person i bilen, og det skal være snakk om lettere personskade.

– En sjåfør mistet veggrepet og traff autovernet, før bilen skle utfor og havnet i elva. Han tok seg ut av bilen og opp på vegen for egen maskin. Han ble tatt hånd om av helsevesenet og tatt med til sjukehus. Han gjorde greit rede for seg, og hadde mindre kuttskader. Det ser ut til at det kun er snakk om lettere skader, sier operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett fredag morgen.

Amdam forteller at det var glatt på stedet, og at det i går kveld og natt ble meldt om flere utforkjøringer i fylket.

– Det er fortsatt glatt ute, og det har fryst på over natta. Jeg vil anmode alle til å kjøre forsiktig og se an føret, sier han.

Møre og Romsdal 110-sentralen melder også om flere utforkjøringer i fylket torsdag kveld, og skriver at sjåfører må være oppmerksom på at det kan være glatt kjørebane mange steder.