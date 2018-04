Snøskred i Isfjorden - redningshelikopter på veg

Nyheter

Fredag ettermiddag, rett før halv fire gikk det et snøskred fra Steinberget i Isfjorden.

I følge NRK er det observert skispor som går inn i raset. Politiet presiserer at observasjoner kun er gjort på avstand.

– Man kan se spor, men det er uklart om det er spor ut av skredet, skriver politiet på Twitter. - og sier at skredet er anslått til å være 2-300 meter langt og 1-200 meter bredt.

Isfjorden,snøskred: anslås til 2-300 meter langt og 1-200 meter bredde, pr nå har vi ikke mottat melding om observasjoner av personer i eller området rundt skredet, oppdateres https://t.co/D1DF1tbqRa — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) April 6, 2018

Helikopter på veg

Å gå via Steinberget er en vanlig rute fra Kavli til det populære skifjellet Kirketaket.

Redningehelikopter er rekvirert fra Florø, men det er foreløpig uklart om noen er tatt i skredet.

Snøskred Steinberget Åndalsnes. HRS sender redningshelikopter Florø. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) April 6, 2018

Rauma brannvesen er også på veg til stedet, det samme er også Rauma lensmansskontor.

Rauma Bv ut til Isfjorden sammen med andre etater, det er meldt om snøras, har du kjennskap til raset vennligst ta kontakt med Politiet. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) April 6, 2018

Politiet og 110-sentralen i Møre og Romsdal ønsker informasjon fra folk som vet noe om skredet.

Betydelig snøskredfare

Hovedredningssentralen meldte tidligere fredag om at det fortsatt er unormalt stor skredfare i fjellet.

– Det har vært ekstremt mange snøskred i Norge denne vinteren, og risikoen for å bli tatt av skred er stor og vi har ingen å miste. Hovedredningssentralen og de lokale redningssentralene går nå sammen for å advare folk før de legger ut på tur i fjellet. Faren for at det blir utløst skred er nå så stor at også vanlige turer med ski og scooter må nøye risiko vurderes, skriver Hovedredningssentralen.

I følge varslingstjenesten varsom.no er det betydelig snøskredfare i Romsdal nå.

– Nysnøflak kan ligge på svake lag eller hard overflate. Svake lag i snødekket kan også påvirkes, særlig der snødekket er tynt, er oppsummeringen på varsom.no

Saka oppdateres