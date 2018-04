Setter ikke inn ekstraferje i forbindelse med RBK-kampen

Nyheter

Søndag er det klart for kamp mellom erkerivalene MFK og RBK på Lerkendal. Mange MFK-supportere har muligens tenkt å ta turen til Trondheim for å få med seg oppgjøret. Den raskeste vegen nordover er via ferjesambandet Halsa - Kanestraum. Trafikken kan ventes å bli noe større enn på en vanlig søndag, men det settes ikke inn ei ekstraferje i sambandet.

– VI har ikke fått inn ei bestilling på ekstraferje. Men jeg tror trafikken kommer til å fordele seg jevnt utover dagen, sier pressekontakt i Fjord 1, Bjørn Arild Sekkenes, og legger til at han håper det ikke blir streik.

– Det er utenfor vår kontroll, men skulle det bli streik, tas b-ferja ut av sambandet. Det vil også påvirke trafikken på dagtid. B-ferja har sin første avgang 11.10, og siste 21.30. Blir det streik, vil er det a- og c- ferja som vil gå over fjorden. Men blir det ikke streik, går alle tre som normalt, sier han.

– Kan man forvente kø?

– Litt kø kan det bli. Men jeg tror ikke det vil bli lang ventetid, slipper vi unna streiken, sier han.

Nattferja blir ikke påvirket av en eventuell streik, og vil gå som normalt.