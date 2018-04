Par siktet for voldtekt av mindreårig jente i Øst-Finnmark

Nyheter

De to er siktet for voldtekt av en jente under 14 år i en kommune i Øst-Finnmark.

– I løpet av etterforskningen vil vi vurdere om det blir aktuelt å skjerpe til grov voldtekt av barn under 14 år, som har en strafferamme på 21 år, opplyser politiet.

Begge er avhørt og har erkjent forhold de er siktet for.

Paret ble fengslet i fire uker i Øst-Finnmark tingrett rett før påske. Politiet aksjonerte mot tretten ulike adresser i Finnmark onsdag 21. mars og samboerparet ble pågrepet under gjennomgang av databeslaget i denne aksjonen.

– Ved gjennomgang av databeslag i en av sakene fant politiet grunnlag for konkret mistanke om pågående overgrep mot barn under skolepliktig alder, skriver politiet i Finnmark i en pressemelding.

15 siktet for nedlasting

Politiet har i tillegg siktet 15 personer for nedlastning av datamateriale som viser overgrep og seksualiserte framstillinger av barn.

Personene er fra hele Finnmark, tidligere ukjent for politiet og er i hovedsak menn i alderen 26 til 72 år. De ulike sakene er avdekket uavhengig av hverandre, og politiet ser ikke noen forbindelse mellom sakene.

Store beslag

Det ble gjennomført samtidige aksjoner i flere kommuner i både øst- og vestfylket. I aksjonen ble det totalt beslaglagt 326 dataenheter med en datamengde på 112 terabyte. I tillegg kommer telefoner, minnepenner og andre type beslag.

– Dette er store datamengder som det fortsatt vil ta lang tid å gå gjennom og analysere og man vil derfor ikke ha det fullstendige omfanget av sakene klart på en god stund.

Strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale er tre års fengsel.