Massivt skred fra Harstadfjellet fredag ettermiddag

Kvart over fire fredag ettermiddag melder politiet i Møre og Romsdal at det har gått et snøskred fra Harstadfjellet (sørsiden) i Gjemnes.

Fjellet er et populært skifjell med utgangspunkt i batnfjorden. Snøskredet skal ha løsnet rett ned fra toppen, og gått nedover mot skogen hvor det stoppet på ca 350-400 moh.

Redningshelikopter fremme. Melder om et stort skred. Starter søk. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) April 6, 2018

Melderen har ikke sett personer i skredområdet, men det er mye skispor i området.

Massivt skred

Anders Eide og to kamerater var på vei opp til Harstadfjellet når skredet gikk.

– Det er gedigent. Terje og Trond var kanskje tjue meter fra skredkanten når det kom ned til oss her. I bunnen må det være ti meter høgt og omlag 150 meter bred. Skredet er massivt!. Det har gått helt fra toppen og ned til skoggrensa, og det er mange skispor i området, sier Eide, som meldte fra til politiet om skredet.

– Vi starter grovsøk i snømassene nå, og helikopteret er på vei, sier Eide til Rbnett.

Vil ha kontakt

Turfølget traff en annen skiløper på veg ned fra fjellet, som de gjerne vil ha kontakt med.

– Han vet antagelig vis om det var mange flere skiløpere på fjellet her i dag, sier Eide.

Politiet vil ha kontakt med andre skiløpere som har vært på fjellet i dag og som kan ha sett noen bli tatt av skredet.

I følge varslingstjenesten varsom.no er det betydelig snøskredfare i Romsdal nå.

– Nysnøflak kan ligge på svake lag eller hard overflate. Svake lag i snødekket kan også påvirkes, særlig der snødekket er tynt, er oppsummeringen på varsom.no

