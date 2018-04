Kystvakten får tre nye fartøyer – bygges av Vard Langsten

Nyheter

Det fremgår av Forsvarets investeringsproposisjon. De nye fartøyene skal først og fremst løse oppdrag i nordområdene.

– Anskaffelsen er viktig for Norges evne til suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn, forvaltning av havområder og søk og redning til sjøs, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes til NTB.

De nye kystvaktskipene skal bygges av Vard Langsten i Tomrefjorden. Anskaffelsen, som har en kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner, vil bety svært mye for verftsindustrien i Møre og Romsdal. Det er første gang siden anskaffelsen av de seks korvettene i Skjold-klassen at den norske verftsindustrien tildeles en kontrakt i denne størrelsesordenen.

Skipene skal bygges etter de strengeste miljøkravene til DNV GL. De skal ha dieselelektriske fremdriftssystemer med mulighet for å installere batteripakke for hybriddrift på et senere tidspunkt. Dette er miljø- og utslippskrav som dagens kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen ikke oppfyller. De nye fartøyene vil derfor slippe ut vesentlig mindre klimagasser enn dagens tre fartøyer.