I sommer blir det trolig avgjort hvilket verft som får bygge nye kystvaktskip

Nyheter

(Sunnmørsposten) Fredag formiddag meldte NTB at Vard-verftet i Tomrefjord var valgt til å bygge de nye kystvaktskipene til Forsvaret.

Nyhetsbyrået viste til Forsvarets investeringsproposisjon, men Forsvarsdepartementet avviser at det er avgjort hvilket verft som skal bygge skipene med en prislapp på 6,8 milliarder kroner.

– Det er ikke tatt en beslutning om hvilket verft som skal bygge skipene, påpeker spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til Sunnmørsposten.

Forhandler med Vard

Imidlertid ble det i ifjor høst bestemt at man ønsker å forhandle videre med Vard Langsten, men man trenger Stortingets velsignelse før en kontrakt kan signeres.

Om Stortinget gir grønt lys, blir en kontrakt signert i løpet av kort tid, melder Forsvarsdepartementet på sine nettsider fredag. Det er ventet at Stortinget tar sin beslutning i juni.

Også Kleven og rogalandskonsernet Westcon Group var med i finalerunden, men er altså ute av dansen.

Stortinget har nå fått den omtalte investeringsproposisjonen til godkjenning. Den inneholder blant annet spørsmål om godkjenning av investeringsramme for kystvaktskipene på rundt 6,8 milliarder kroner.

Skal erstatte Nordkapp-klassen

Regjeringen vil erstatte dagens kystvaktfartøyer i Nordkapp-klassen med tre nye helikopterbærende og isforsterkede fartøyer. De nye fartøyene skal først og fremst løse oppdrag i nordområdene.

Skipene skal bygges etter de strengeste miljøkravene til DNV GL. De skal ha dieselelektriske fremdriftssystemer med mulighet for å installere batteripakke for hybriddrift på et senere tidspunkt. Dette er miljø- og utslippskrav som dagens kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen ikke oppfyller. De nye fartøyene vil derfor slippe ut vesentlig mindre klimagasser enn dagens tre fartøyer.

Denne saka ble først publisert på smp.no