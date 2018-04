Grunnskolene skal få bedre opplæring i førstehjelp

Nyheter

– I Danmark blir 500 personer reddet av førstehjelp årlig, i Norge blir 300 personer reddet. Det er for få, sier Michaelsen til NRK.

Hun er i Tromsø for å lansere «Prosjekt nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen». Målet for den nye satsingen er at barn og ungdommer skal lære grunnleggende førstehjelp allerede i grunnskolen.

– Det er veldig viktig at vi får ut basiskunnskap om å redde liv. Å kunne førstehjelp gir også selvtillit og mestringsfølelse. Ungene vet at de kan gripe inn og ta ansvar, sier ministeren.

Helsemyndighetene har satt i gang prosjektet sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Tolvåringene Sigrid Magnussen Eltoft og Ane Torbergsen fra Slettaelva skole i Tromsø har deltatt i et pilotprosjekt de siste månedene og sier de har lært mye.

– Hvis noen er bevisstløs, så vet vi hva vi skal gjøre, det visste vi ikke før, sier de to til kanalen.