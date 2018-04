– Ikke avgjort hvilket verft som skal bygge kystvaktskip

Nyheter

(Sunnmørsposten) Fredag formiddag meldte NTB at Vard-verftet i Tomrefjorden var valgt til å bygge de nye kystvaktskipene til Forsvaret.

Nyhetsbyrået viste til Forsvarets investeringsproposisjon, men Forsvarsdepartementet avviser at det er avgjort hvilket verft som skal bygge skipene med en prislapp på 6,8 milliarder kroner.

– Det er ikke tatt en beslutning om hvilket verft som skal bygge skipene, forteller spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til Sunnmørsposten.

Vil forhandle med Vard

Imidlertid er det bestemt at man ønsker å forhandle videre med Vard Langsten, men man trenger først Stortingets velsignelse til å gå videre. Også Kleven og rogalandskonsernet Westcon Group var med i finalerunden.

Frisch opplyser at departementet vil komme med mer informasjon ved 12-tida fredag.

Sunnmørsposten har også vært i kontakt med Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, som uttalte seg til NTB om saken.

– Dette må jeg sjekke nærmere, er Elvenes sin kommentar da han får opplyst hva Forsvarsdepartementet sier.

Skal erstatte Nordkapp-klassen

Regjeringen vil erstatte dagens kystvaktfartøyer i Nordkapp-klassen med tre nye helikopterbærende og isforsterkede fartøyer. De nye fartøyene skal først og fremst løse oppdrag i nordområdene.

Skipene skal bygges etter de strengeste miljøkravene til DNV GL. De skal ha dieselelektriske fremdriftssystemer med mulighet for å installere batteripakke for hybriddrift på et senere tidspunkt. Dette er miljø- og utslippskrav som dagens kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen ikke oppfyller. De nye fartøyene vil derfor slippe ut vesentlig mindre klimagasser enn dagens tre fartøyer.

