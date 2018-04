Vegen siger på Hamre i Rauma

Nyheter

Den smale og svingete fylkesvegen som går forbi Hamre og Hamresvingen i Rauma er under overvåking av Statens Vegvesen.

Vegansvarlig har satt opp en rekke markører etter at vegen har begynt å sige og sprekke.

– Vi sender en geotekniker til Hamre i løpet av uka for å kartlegge problemet nærmere. Vi må undersøke ordentlig hvorfor vegen siger, slik at vi får ei god og varig løsning, ikke bare klatting. Vi har satt opp markører for å få mindre belastning der det siger. Bilistene må være observante på dette. Vi vet ikke omfanget av svikten, men vi er på saken og skal iverksette de tiltak som viser seg nødvendig, sier Camilla Mordal Holo, som er prosjektleder vegdrift.