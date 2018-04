Nyheter

Tre timer før kampstart mellom Tomrefjord og Sunndal onsdag var snøryddingen på banen i full gang.

- Her blir det kamp som planlagt, sier Joar Kirkeslett, i full gang med traktor for å rydde Vestnes idrettspark for snø. Cupkampen mellom Tomrefjord og Sunndal spilles på kunstgras på Vestnes, i Tomrefjord er det naturgras og umulig å spille på under vinterlige forhold.

Det snødde kraftig på Vestnes onsdag, men nå er alt under kontroll.