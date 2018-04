Blir det streik natt til mandag kommer du deg ikke over Moldefjorden

Nyheter

35.000 ansatte innen en rekke bransjer tas ut i streik fra søndag om det ikke blir enighet mellom NHO, YS og LO. AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon sto sentralt da meklingen startet onsdag. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april.

For den jevne forbruker vil nok de første konsekvensene merkes på transport.

Dersom det skulle bli streik, tas b-ferja i sambandet Molde - Vestnes ut. Det betyr at det ikke vil bli noen nattlige avganger over fjorden.

– Vi har ikke fått bekreftet tidspunkt for når b-ferja vil bli tatt ut, men det snakkes om søndags morgen. Det vil gå ferje som normalt på dag og kveld, men blir det streik, går det ingen ferje på nattestid, sier pressekontakt i Fjord1, Torbjørn Vik.

– Hvordan er natt-trafikken på sambandet?

– Molde - Vestnes er et hovedsamband, med mye trafikk om natta. Blant annet nyttetrafikk. Så det vil bli en del som ikke kommer seg over fjroden etter at a-ferja har sluttet å gå. Det kan skape kø-problematikk. Men det vil like fullt være tre ferjer i gang over fjorden fra morgenen av, som kan løse opp i det, sier han.