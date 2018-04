Betydelig hærverk på Europris i Åndalsnes natt til torsdag – knuste også ruter på flere biler

Nyheter

Torsdag ettermiddag meldte politiet i Møre og Romsdal at det i løpet av natta har blitt knust flere vinduer på Europris-butikken i Åndalsnes. De oppfordrer alle som har tips i saka om å ta kontakt på telefon 02800.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Sindre Molnes, forteller at hærverket på Europris kan settes i sammenheng med en annen hendelse samme natt.

– Det har også blitt knust ruter på flere biler som sto parkert utenfor helsehuset i Åndalsnes. Vi tror at disse to hendelsene henger sammen. Politiet er fortsatt på stedet og driver med åstedsundersøkelse, så vi kan ikke kommentere saken ytterligere på dette tidspunktet, sier han.

Åndalsnes Avis skriver at hendelsene natt til torsdag kan ses i sammenheng med et branntiløp på Åndalsnes ungdomsskole i forrige uke.

– Vi ser at det er blitt brukt samme gjenstand under dette hærverket her, som ble brukt for å komme seg inn på Åndalsnes ungdomsskole i forrige uke. Vi ser veldig alvorlig på sakene og ser de i sammenheng, sier politibetjent Kenneth Dahle fra Rauma lensmannskontor til ÅA.

Saken oppdateres.