To førerkort beslaglagt

Nyheter

UP gjennomførte onsdag en laserkontroll på fylkesveg 215 i Sandsbukta i Fræna. To bilførere kjørte så fort at de ble anmeldt og fikk førerkortet inndratt på stedet. I tillegg ble tolv bilførere ilagt forenklet forelegg. Høgste hastighet ble målt til 91 km/t, melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter. Det er 60-sone på stedet.