Norgeshistoriens største medaljeseremoni - 100 veteraner får medalje på Setnesmoen

Nyheter

I år er det 40 år siden Norge for første gang bidro med soldater til FN-operasjonen IUNIFIL. Samtidig er det også 20 år siden vi avsluttet bidraget, i 1998.

Totalt har over 22 000 nordmenn tjenestegjort i Libanon, og Forsvaret vil dette jubileumsåret hedre og anerkjenne veteranene. Totalt 2300 veteraner vil få medaljer for sin innsats fredag 6. april. 100 av dem på Åndalsnes.

Fordelt over 32 ulike steder i landet, blir medaljene delt ut i det som til sammen er norgeshistoriens største medaljesermoni.

– Rundt 100 personer får medaljen tildelt, og det blir rundt 150 deltakere i spisesalen på Setnesmoen. Noen har med pårørende, andre kommer singel, opplyser major Dag Torhaug ved HV11 til Åndalsnes Avis.

HV11 hadde i utgangspunktet planlagt et utearrangement, men værprognoser om vind og kulde på fredag, gjorde at det to timer lange arrangementet flyttes innendørs, skriver ÅA.no