Har du fått igjen på skatten? Sjekk også hvilke fradrag du kan gå glipp av hvis du ikke fyller inn

Nyheter

I dag får de aller fleste nordmenn vite om de får tilbake eller må betale tilbake på skatten. Skattemeldingen for 2017 er tilgjengelig på Altinn og hos Skatteetatens hjemmesider. Skatteetaten ønsker å minne om at det er ditt ansvar at opplysningene er fullstendige og korrekte.

– På flere områder må du selv fylle inn opplysninger, og to av de vanligste er inntekter fra eiendom og utenlandsforhold. Vi mottar stadnig mer informasjon om finansielle verdier i utlandet, men dette er ikke alltid forhåndsutfylt i skattemeldingen. Vi har heller ikke nok informasjon om utleieinntekter til at vi kan fylle det inn for deg, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det er også fradrag du kan gå glipp av om du ikke fyller inn de korrekte opplysningene, som for eksemple fradrag for pendlerutgifter.

– Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere den. Husk at det er fortsatt ditt ansvar at skattemeldingen er fullstendig og korrekt, sier Holte.

Stadig leverer digitalt

Nesten alle, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. I år sendte Skatteetaten ut 875.000 skattemeldinger på papir, sammenlignet med 925.000 i fjor.

– VI ser at flere foretrekker å bruke digitale løsninger og motta alle viktige beskjeder fra Skatteetaten elektronisk. Det er raskt, enkelt og trygt, sier Holte.

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for privatpersoner, og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen.