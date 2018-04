Mann tiltalt etter trefellingsulykke på Sunnmøre

Nyheter

En mann i 50-årene er tiltalt for manglende sikring og risikovurdering etter at en mann ble truffet av et tre og døde under trefelling i Ørsta i 2016.

Trefellingsulykken skjedde i Hovdebygda i Ørsta kommune på Sunnmøre 24. august 2016. Under arbeidet falt et tre over en vei og traff en tilfeldig forbipasserende mann. Mannen ble kjørt til Ålesund sykehus der han døde av skadene noen timer senere.

En mann i 50-årene er nå tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven, skriver lokalavisen Møre-Nytt.

Ifølge tiltalen jobbet mannen med trefelling, men uten å ha sørget for nødvendig sikring og merking av arbeidsplassen i området ved en vei. Mannen skal heller ikke ha vurdert risiko og farene som trefellingen kunne medføre.

Rettssaken skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i slutten av mai.