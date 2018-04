Gatekunstneren om Listhaug-maleri: – Hun skal tåle det

Nyheter

Det var natt til 2. påskedag gatekunstverket dukket opp i Bergen med tittelen «Making a martyr». Maleriet viser en korsfestet Sylvi Listhaug over et blomsterbed.

Avisen Dagen har snakket med den anonyme gatekunstneren som kaller seg «AFK».

– Jeg har selvsagt ikke et ønske om å korsfeste Sylvi Listhaug. Bildet er ment som en kommentar på hennes retorikk. Der hun nå «ofrer seg» for å opprettholde Frp i regjering, der hun sier at hennes ytringsfrihet blir kneblet foran et fulltallig norsk pressekorps, da hun i realiteten ble stanset i å ytre høyreekstreme meninger, konspirasjonsteorier og hatretorikk av et flertall på Stortinget, sier AFK.

Listhaug gikk av som justisminister 20. mars etter kraftig kritikk for en melding på Facebook.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener bildet har såret mange.

– For egen del finner jeg dette kunstuttrykket usmakelig. Og jeg forstår selvsagt svært godt hvis vår tidligere justisminister reagerer på dette, sier Hareide til Bergens Tidende.

Listhaug har så langt ikke kommentert maleriet.

– Det blir interessant å høre. Sannsynligvis vil hun ikke like det, men hun skal tåle det, sier AFK, som legger til at det ikke er et personlig angrep på Listhaug, men at han forsøker å beskrive situasjonen.