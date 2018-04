Mann pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn under 14 år

Nyheter

Mannen ble pågrepet torsdag, og lørdag ble han besluttet varetektsfengslet i fire uker i Sunnmøre tingrett. To av ukene er med brev- og besøksforbud, skriver Sunnmørsposten.

Ifølge avisen erkjenner mannen ikke straffskyld, men han gitt samtykke til varetektsfengsling da han forstår at politiet trenger tid til å etterforske saken.

Utover at mannen er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, har politiet få opplysninger om saken.

Det er dermed uklart hva som er grunnlaget for siktelsen mot mannen.