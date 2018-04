Nyheter

Det har vært en ganske hektisk påske for Røde Kors i Møre og Romsdal, melder Arne Fausa, vakthavende ved Røde Kors sin infosentral i Møre og Romsdal.

- Hjelpekorpsene i fylket har behandlet 94 skader. Dette er nesten en dobling sammenlignet med fjoråret, da tallet for hele påska var 48. Det er også det høyeste tallet som er registrert de siste årene, så langt tilbake en har tilgjengelige tall, opplyser Fausa.

Årsaken til økningen er nok større utfart på grunn av godt vær og fine snøforhold. De fleste skadene skjedde i anlegg, og den vanligste skaden er brudd/forstuvning.

I tillegg til skadene som er nevnt har Røde Kors utført 19 oppdrag for AMK.

Det har vært en leteaksjon etter savnet, og to alarmer i forbindelse med skred. Det ble ganske snart avklart at ingen var tatt av de aktuelle skredene, og disse redningsaksjonene ble avblåst tidlig.

De fleste dagene i påska har Røde Kors i Møre og Romsdal hatt 11 vakthytter/stasjoner i drift. Disse har hver dag vært bemannet av 40-50 hjelpekorpsmedlemmer. Mange hjelpekorps legger ned et stort antall dugnadstimer i forbindelse med påskeberedskapen, for eksempel hadde Ørsta RKH registrert over 400 timer denne påska, heter det i pressemldingen fra Røde Kors.