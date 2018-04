Gatekunstner malte korsfestet Listhaug i Bergen

Nyheter

Bildet er malt på en vegg i Hans Holmboes gate og viser Listhaug med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er malt i bakgrunnen, skriver TV 2.

Både TV 2, VG og Nettavisen skriver at det trolig er kunstneren AFK som har laget maleriet, ettersom det er lagt ut et bilde av gatemaleriet via hans Instagram-konto. Ut ifra bildeteksten har gatekunsten tilsynelatende tittelen «Making a Martyr».

AKF er kjent i Bergen som gatekunstner og har laget flere gatemalerier i byen tidligere. Hans mest kjente verk er et 70 meter langt maleri ved Flesland. Gatekunstneren har valgt å ha skjult identitet fordi han føler «anonymitet gir han friheten til å være den han er», har han uttalt i et intervju med NRK.

Det er uklart om kunstneren har hatt tillatelse til å lage gatemaleriet, og politiet opplyser til VG at de vil undersøke saken.

– Det blir behandlet som helt vanlig tagging. Vi jobber nå med å undersøke med dem som eier bygget om dette er gjort med deres samtykke eller om det kan regnes som tilgrising, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til avisen.

Både de, TV 2 og Nettavisen har vært i kontakt med Listhaugs rådgivere og Frps kommunikasjonsfolk, som sier stortingsrepresentanten er ikke er tilgjengelig for kommentar.

Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp, understreker imidlertid i en kommentar til TV 2 at Norge er et fritt land.

– Hva kunstnere velger å bruke ytringsfriheten til, er ikke opp til oss politikere, sier Thomsen.