– Tidvis stappfulle hytter

ROMSDAL / OSLO: Det sier Maria Holo Leikarnes, daglig leder i Molde og Romsdals turistforening (MRT). Hun sier de to største hyttene – Måsvassbu og Skorgedalsbu – har hatt flere netter med stappfullt belegg. Begge har senger til rundt 30, madrasser til flere ved behov.

Har startet med booking

Mange turistforeningshytter innførte i fjor mulighet for å bestille på forhånd. Det gjelder også Molde og Romsdals Turistforening, som dermed har bedre oversikt over besøket også for ubetjente hytter.

I tillegg til lokale folk, har gjestene kommet langvegsfra, fra Stavanger og Bergen, Oslo og Trøndelag.

Gjester booket for hele påska

Holo Leikarnes opplyser at Skorgedalsbu var stappfull første helg i påske, der flere grupper sa de skulle være hele påska, fra mandag til søndag.

– Det er nytt, og veldig artig. Skorgedalsbu hadde kraftig økning i fjor, og vi ser det økte ytterligere i år. Den hytta har aldri hatt så godt besøk som i år, sier MRT-lederen.

Måsvassbu hadde størst belegg med full hytte første del av påske, og ellers godt besøk gjennom påskeuka.

Populær «topptur-hytte»

Også Brandstadbu i Øksendal har hatt en positiv utvikling:

– For noen år siden var det snakk om å holde den stengt om vinteren fordi ingen brukte den. Men så har jo entusiasmen for toppturer steget, så Brandstadbu har virkelig fått et oppsving på vinteren. Nå er det også kommet solcellepanel, så hytta har strøm, sier hun.

Småhyttene Vasstindbu og Svartvassbu er ikke betjente, men bookingen viser at det har vært belegg begge steder gjennom påska.

Skredfare har ikke skremt folk

Som kjent ble det før påske varslet betydelig skredfare mange steder i landet, der Romsdal og Sunnmøre hadde faregrad 3, betydelig skredvare.

Men det har altså ikke holdt folk borte fra fjella i området:

– Vi ser at noen forskjøv bookingen sin fra starten av påska på grunn av skredfaren. Men generelt har det vært utrolig mye folk i fjellet, også på toppturer, sier Holo Leikarnes.

– Har det forsvarlig, med de skredvarslene vi har hatt her?

– Første helga diskuterte jeg med folk som ferdes mye i fjellet. De sa at man virkelig skulle vite hva man holdt på med, om man gikk i fjellet da. Men så kom en kuldeperiode og mer stabile forhold. Men går man i fjellet, skal man uansett vite hva man holder på med. Man må gå fornuftig, og ha rett utstyr, sier Holo Leikarnes.

Hun har dessuten anbefalt tilreisende som har tatt kontakt, å leie en lokal gaid.

– Vi har flere slik i Romsdal, og de vet hvor man kan gå.

Holo Leikarnes har for øvrig gått flere steder i området sjøl, og sett sjølutløste ras i vistdalsområdet og isfjordsområdet.

Drømmepåske

– Men generelt har det vært en drømmepåske. Vi har vært værvinnere, og kunnet gå overalt. Men for toppturer har vi vært tydelig på at folk sjøl må sjekke varsom.no før de legger ut på tur, sier MRT-lederen.

Sterk vekst landet rundet

NTB melder om sterk vekst for Den Norske Turistforenings (DNT) hytter landet rundt. 13.500 overnattinger har det vært på betjente hytter fra palmesøndag til påskeaften – en oppgang på 5 prosent fra i fjor.

Generalsekretær Nils Øveraas i DNT, fra Molde, sier dette:

– Det er lenge siden vi har hatt så flotte forhold på påskefjellet som i år. Med disse besøkstallene kan vi nok en gang slå fast at påske i høgfjellet er en tradisjon som lever i beste velgående.

Størst vekst i Rondane

Områdene Rondane, Sylan, Breheimen og Femundsmarka har hatt et kraftig oppsving i antall overnattingsgjester.

Størst vekst hadde Rondane, med nær 70 prosent flere gjester enn i fjor. Noe av forklaringen kan være at det i motsetning til i fjor var mye snø i området.

Sylan har hatt en oppgang på 42 prosent, Breheimen hadde en vekst på 39 prosent og Svukuriset i Femundsmarka hadde 54 prosent flere gjester.

Sykdom på Hardangervidda

Hardangervidda er det desidert mest populære påskefjellet, med rundt 3.000 overnattinger. Denne påsken ble 49 personer med omgangssyke transportert ut fra hytter i området. Antall overnattingsgjester har imidlertid vært omtrent som i fjor.

­– Vi er selvfølgelig lei oss for at noen har blitt syke. Likevel er det godt å se at de aller fleste har holdt seg friske og har kunnet nyte fine dager på vidda, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Bestyrer Jan Tyssebotn på Sandhaug turisthytte innrømmer at påskeuka har vært arbeidskrevende.

– Vi hadde noen døgn der vi vasket ned hytta både dag og natt og måtte kjøre ut gjester. Men betjeningen har stått på som helter, og jeg er veldig imponert over dem, sier bestyreren.