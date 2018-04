Mattilsynet: For mye lidelse på utmarksbeite

Nyheter

Ifølge Nationen skal det skje i samarbeid med næringen.

– De fleste sauene opplever veldig god velferd på utmarksbeite, men et ikke uvesentlig mindretall lider og dør. Vi har fulgt utviklingen over tid og satt inn tiltak, men det er vanskelig å se noen effekt av tiltakene, sier Torunn Knævelsrud, som er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet betegner lidelsene på utmarksbeite som er en av de største dyrevelferdsmessige utfordringene i Norge i dag, enten det skyldes rovdyrangrep, sykdom eller annet.

– Rovdyrtap får mye oppmerksomhet, men mange av sauetapene skyldes ofte andre forhold, sier Knævelsrud, som ikke retter direkte kritikk mot bønder som har dyr på utmarksbeite.