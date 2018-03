Tusenvis av innbyggere isolert i Finnmark

Nyheter

– Vi er bekymret for hvor lenge dette skal vare. Jeg vil ikke si at vi er i en krise ennå, men situasjonen er alvorlig, sier Magda Filonowicz, stabssjef i Nordkapp kommune, til NRK.

I en uke har store deler av kommunen vært isolert.

Krisemøte

Rådmann i kommunen, Raymond Robertsen, kalte inn ledergruppa til krisemøte lørdag. Han fortalte at folk begynte å bli slitne.

– Vi har hatt brøytemannskaper ute i fem dager kontinuerlig, sa rådmannen, som la til at ansatte på sykehjem hadde jobbet både doble og triple skift.

Måsøy kommune har fått inn forsyninger sjøveien.

– Butikkene bestiller inn mat med Hurtigruten i stedet for via bil. Folket her er vant med å berge seg i denne typen situasjoner. Nå har det gått lenger tid enn vanlig, men det er ikke krise her så langt, sier ordfører Reidun Mortensen til NRK.

Også Filonowicz merker at isolasjonen begynner å tære på folk.

– Vi blir nødt til å sette i gang flere tiltak i løpet av påsken, for å sikre tilgangen på helsepersonell og ansatte ved teknisk sektor, sier hun.

Riksveien åpnet

Lørdag ble det satt inn helikopter for å framprovosere snøskred ved hjelp av trykkbølger, og dermed sikre veiene i fylket. Helikopteret skulle først til Nordkapp kommune, men måtte avbryte arbeidet på grunn av snøbyger og dårlig sikt, ifølge iFinnmark.

Dermed ble helikopteret i stedet fløyet til riksvei 94 og Stallogargotunnelen hvor det gikk flere ras fredag formiddag, for å sprenge ned snøen som var igjen ved tunnelen.

Ved 20-tiden lørdag kveld opplyste Kristin Lunga Jullumstrø i Veitrafikksentralen (VTS) at veien er ryddet og åpnet igjen.

De venter også å snart åpne E69 fra Olderfjord til Repvåg.

Helikopteret skal returnere til Nordkapp søndag dersom det blir bedre sikt i området, men foreløpig er kommunen altså fortsatt isolert.

Stor snøskredfare

Ifølge Varsom.no er det stor snøskredfare også lørdag på Finnmarkskysten, i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Den er ventet å gå ned ett nivå, til betydelig fare, søndag.