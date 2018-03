Snøskred på Sunnmøre – ti skiløpere involvert

Nyheter

Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge melder lørdag ettermiddag at det har gått et snøskred i Valldal på Sunnmøre. Ingen personer ble tatt av skredet, men HRS melder på Twitter at ti skiløpere var involvert i hendelsen.

HRS har hatt dialog med lokale redningspartuljer, og kan fortelle at de ti skiløperne nå har kommet seg ned fra fjellet langs en trygg rute.

Snøskredet i Valldal skal ha vært rundt hundre meter bredt.

NTB melder også om flere skred lørdag, blant annet i Lofoten. Røde Kors meldte først at fire personer var tatt av dette skredet, men noe seinere kunne HRS melde at seks personer som befant seg i området er gjort rede for, og at ingen av dem var skadet. Det ble likevel gjennomført søk i området.

HRS mener det er på sin plass å igjen advare om snøskredfaren.

I romsdalsregionen er skredfaren nå vurdert til å være «moderat».

– Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper, spesielt der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred, heter det i varselet som ble publisert på varsom.no lørdag morgen.