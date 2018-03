To personer pågrepet etter hotelltyveri i Oslo

Nyheter

Fredag morgen ble et østerriksk par utsatt for et tyveri på et hotellrom i Oslo.

– Vi kjenner ikke detaljene ennå, men vår forståelse er at dette har skjedd mens de lå der og sov, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til TV 2.

Ifølge kanalen anholdt politiet tre personer i forbindelse med saken. To av dem endte med å bli pågrepet og kjørt til arresten, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Pågripelsene ble gjennomført etter at politiet sporet en mobiltelefon tilhørende de fornærmede.

Det ledet etterforskerne til en adresse i Oslo, der de fant deler av tyvegodset, samt andre ting de tror er stjålet.