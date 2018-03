Flere hundretusen følger han på sosiale medier. Langfredag spilte han på Kompagniet - to dager før dørene stenges for godt

Nyheter

Vegard Harm er en av Norges største profiler på sosiale medier, og sammen med Morten Hegseth, leder han «Panelet» på VGTV og Podcast. Harm ble først kjent på det sosiale mediet «Vine» hvor man kunne legge ut korte videosnutter.

Der gjorde han alt fra å plage søstera og venner, få farmora til å stille opp på artige påfunn, og med en stor dose sjølironi og humor sjarmerte han etter hvert tusenvis av følgere. Siden den gang har han underhold følgerene sine med humoristiske videoer på Facebook og Instagram.

Nå også som DJ

Men det siste året har han også reist rundt i Norge som DJ. Langfredag spiller han på Kompagniet, to dager før utestedet stenger dørene for godt.

– Sier du det? Det betyr jo at jeg er litt historisk. Det var leit å høre. Men vi skal ha det ekstremt gøy mens det fremdeles er åpent, sier Harm. Han sitter lettere henslengt i en sofa på Scandic Seilet.

– Er det alltid så fint her? Se på det været og de fjella. Går det an å gå på dem? Og så går det båter over fjorden hele tiden. Er det det som er ferge? Tror kanskje været er så fint siden jeg er her. Jeg bruker å ta med meg finværet, spøker han.

– Hvordan havnet du i DJ-båsen?

– Min gode venninne Sophie Elise (En av Norges mest leste bloggere, journ.anm) jobber som DJ innimellom, og jeg har vært med henne flere ganger. Det så skikkelig kult ut. I tillegg er jeg en sånn fyr som elsker å styre musikken på fest. Jeg står borte i et hjørne, setter på en sang, og nyter å se reaksjonen folk får når ei skikkelig bra låt kommer på. For meg er det en drøm å få komme til klubber rundt om i landet å gjøre det samme for mange mennesker, sier han.

– Glad for at folk har begynt å danse

Harm forteller at han bestandig er litt nervøs før han skal spille.

– Det kan jo ikke være slik at folk elsker absolutt alle sangene jeg spiller. Men man kan ikke please alle. Jeg har ikke noe spesiell beskrivelse for musikken jeg spiller. Jeg spiller i grunn alt. Sanger folk kjenner til og kjenner seg igjen i. Rett og slett gamle slagere og gladlåter, sier han.

Harm synes de norske dansegulvene har hatt ei positiv utvikling.

– Folk har begynt å danse. Før hoppet mann og viftet med nevnen i taket, mens nå beveger folk kroppen og lever seg inn i musikken. Det er nesten litt spansk stemning. Folk har rett og slett blitt glad i å danse, og det gleder meg.

– Kjendisverden er overfladisk

– Du har gjort karriere gjennom å vise fram personligheten din på sosiale medier. Hvordan har reisen vært?

– Jeg var bare 17 år da jeg la ut min første video, så jeg var veldig ung. Det har både sine fordeler og ulemper. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Livet mitt endret seg, sier Harm.

Første gang han fikk merke kjendis-tilværelsen var på Farmandstredet kjøpesenter i Tønsberg. 20 ungdommer kom løpende bort og ville ha bilde sammen med han. Foreldre stoppet opp og satte barna sine foran han slik at de kunne ta bilde.

– Det var helt sprøtt. Men man må passe på seg selv i denne bransjen. Den er overfladisk. Jobben min er å være med selv. Jeg lever av å være meg selv. Det er viktig å passe på psyken. Jeg tapper meg selv for energi, og blir sliten i hodet. Jeg kan ikke tenke på at jeg har over 300.000 følgere som skal se det jeg legger ut. Det er for slitsomt. Alle kan ikke bli fornøyde og le like høyt, sier han.

Glad i oppmerksomhet

Harm legger ikke skjul på at han hadde et stort ønske om å bli kjendis.

– Da jeg flytta til Oslo og skulle på min første kjendisfest gledet jeg meg skikkelig. Jeg hadde hørt så utrolig mye om festene. Men etter å ha vært på en del av dem, innså jeg at det er de samme folka, bare i andre antrekk. Jeg er jo en oppmerksomhetssjuk fyr, og jeg elsker å bli lagt merke til. Men det viktigste for meg er ikke å få oppmerksomhet, det er å ha det bra, sier han.

– Men for å sitere Justin Bieber, innimellom skulle jeg ønske at jeg kunne slå av en bryter og ikke være kjent. Nei da, nå tuller jeg, sier han, kaster hodet bakover og ler høyt.

Heldigvis har Harm venner som kan dra han ned på jorda igjen, skulle han bli for selvopptatt.

– Hjemme i Stokke, der jeg er fra, og for tiden bor, pleier vi å ha en drikkelek på fester. Hvis jeg avbryter og begynner å dreie samtalen over på meg selv, så må alle ta en sup. Det pleier å bli et par super, for å si det sånn, sier han.